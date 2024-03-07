Москва, 7 марта, 2024, 23:07 — ИА Регнум. Акционеры нидерландской компании Yandex N. V. одобрили сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и изменения в структуре его корпоративного управления, сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Максим Блинов/РИА Новости

«На собрании владельцев акций класса A в поддержку решения о продаже отдано 94,3% голосов. На собрании владельцев акций класса A и B в поддержку решения о продаже отдано 98,8% голосов», — говорится в сообщении.

Кроме того, оба собрания большинством голосов (более 94%) одобрили остальные решения, вынесенные на голосование. Отмечается, что получение одобрения со стороны акционеров является одним из важнейших условий для закрытия сделки.

Участники процесса продолжают работу над реализацией необходимых условий. Также уточняется, что сделку согласовала Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Сделки будут закрывать в два этапа. В рамках первого этапа ЗПИФ «Консорциум. Первый» приобретёт у Yandex N. V. контролирующую долю (до 68%) в МКПАО «Яндекс». Эта стадия сделки должна завершиться в ближайшие недели в случае выполнения всех требуемых условий.

Новой головной компанией «Яндекса» станет МКПАО «Яндекс», которое сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N. V., кроме четырёх зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.

Кроме того, в сообщении уточняется, что команда менеджеров «Яндекса» продолжит управлять компанией и оставит за собой право принятия ключевых решений. С этой целью создали «Фонд менеджеров». Этой структуре предоставят специальные права и право вето в рамках принятия решений по особым вопросам на совете директоров компании и на общем собрании акционеров.

После появления новостей об одобрении реструктуризации бизнеса «Яндекса» акции компании начали рост на вечерней сессии Мосбиржи и прибавили 2,58%.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января появилась информация о том, что владельцем главного юридического лица компании «Яндекс» в России (ООО «Яндекс») вместо нидерландской холдинговой компании Yandex N. V. стало российское МКАО (международная компания акционерное общество) «Яндекс», зарегистрированная в конце 2023 года в Калининграде.

5 февраля головная компания Yandex N. V. объявила о продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей. Отмечалось, что основным владельцем станет ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». До 31 июля 2024 года компания сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о сделке, заявил, что важно, чтобы компания «Яндекс» продолжала работу в России. Он назвал организацию одним из национальных чемпионов в российской экономике в своей сфере.