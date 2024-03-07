Киев, 7 марта, 2024, 22:30 — ИА Регнум. Британия передаст Украине более 10 тысяч беспилотных летальных аппаратов, заявил британский министр обороны Грант Шаппс 7 марта в ходе визита в Киев. Об этом сообщается на сайте королевского оборонного ведомства.

Ashley Chan/Global Look Press

Для этого Киев собирается выделить ещё 125 млн фунтов стерлингов ($160 млн). Они дополнят пакет финансирования в 200 млн фунтов стерлингов ($254 млн) на приобретение другой партии беспилотников, о поставке которой объявил в январе премьер-министр Британии Риши Сунак.

По информации журналистов, Лондон планирует передать Киеву, в основном, FPV-дроны, а также около тысячи ударных беспилотников, морских БПЛА и беспилотных средств разведки.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля газета The Wall Street Journal написала, что из-за замедления поставок западной помощи Украина собралась произвести в 2024 году 1 млн FPV-дронов. Сборкой этих аппаратов должны заниматься небольшие мастерские на украинской территории.

17 февраля агентство Bloomberg проинформировало о том, что Британия и её союзники разрабатывают новые беспилотники с технологией искусственного интеллекта (ИИ). Это якобы позволит компенсировать Украине острый дефицит артиллерии. Такие дроны смогут взаимодействовать друг с другом и будут направляться к цели автоматически.