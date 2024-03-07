Москва, 7 марта, 2024, 22:19 — ИА Регнум. Решение главы киевского режима Владимира Зеленского назначить бывшего главнокомандующего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного послом в Великобритании не имеет для России никакого значения. Об этом в четверг, 7 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press Валерий Залужный

«Нет. Не имеет (Никакого значения. — Прим. ред.)», — указал Песков в беседе с ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, ранее в четверг в министерстве иностранных дел Украины сообщили, что бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного назначили на должность чрезвычайного полномочного посла Украины в Великобритании и Северной Ирландии. Как уточнили в украинском внешнеполитическом ведомства, Киев направил Лондону соответствующий запрос агреман (предварительное соглашение одного государства на назначение определённого лица в качестве главы диппредставительства другого государства).

Об отставке Валерия Залужного с поста главкома ВСУ стало известно 8 февраля. В тот же день Владимир Зеленский объявил о назначении на эту должность экс-командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского. По словам главы киевского режима, причина увольнения Залужного заключается в неудачах в ходе широко анонсированного, но в то же время провального контрнаступления ВСУ летом 2023 года.

Позднее советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин после перехода Авдеевки в Донецкой Народной Республике под контроль Вооружённых сил России назвал преступным решение Зеленского отправить Залужного в отставку и назначить на его место Сырского. По мнению политолога, в таком состоянии ВСУ не будут способны продолжительное время удерживать позиции и линию фронта.