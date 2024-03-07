* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 7 марта, 2024, 21:10 — ИА Регнум. Главного редактора Newsader и бывшего сотрудника «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) журналиста Александра Кушнаря (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объявили в розыск. Это следует из базы данных МВД России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Александр Кушнарь, 9.6.1985. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке Кушнаря.

Как сообщалоИА Регнум, днём ранее МВД объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). В мае 2018 года, в день, когда открыли Крымский мост, Роган опубликовал статью с призывом к США «разбомбить» мост. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналиста.