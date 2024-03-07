Эр-Рияд, 7 марта, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Норвежский полузащитник саудовского футбольного клуба «Аль-Раед» Матиас Норманн, ранее покинувший Россию, во время матча плюнул в соперника, за что его дисквалифицировали на шесть матчей чемпионата страны. Об этом 7 марта сообщило издание Nettavisen.

Егор Алеев/ТАСС Матиас Норманн

Игра состоялась 29 февраля. Норманн плюнул в сторону футболиста «Аль-Фейхи» Абдельхамида Сабири. Норвежца удалили на 63-й минуте. Его команда проиграла со счётом 1:2.

Руководство саудовской лиги квалифицировало поступок Норманна как неуважение к сопернику. Норвежского футболиста также обязали выплатить штраф в размере €15 тыс.

Норман в январе 2019 года подписал контракт с ФК «Ростов». Он должен был закончится в 2024 году. Летом 2022 года футболист перешёл в московский «Динамо» на правах аренды. В августе 2023 года он направил в оба российских клуба уведомления, что разрывает контракт. В том же месяце он подписал контракт с «Аль-Раед». Он заявил, что решил покинуть Россию, когда в здание «Москва-Сити» врезались украинские беспилотники.

Международная федерация футбола (ФИФА) в ноябре признала необоснованным решение Нормана разорвать контракт с «Ростовом». Она постановила, чтобы игрок выплатил клубу компенсацию.