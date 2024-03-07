Берлин, 7 марта, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украина должна получить больше боеприпасов, систем ПВО и дальнобойного оружия. Об этом 7 марта немецкий дипломат заявила на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Кэмероном, состоявшейся в Берлине.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press Глава МИД Германии Анналена Бербок

«Тот, кто хочет достижения мира <…>, должен для Украины мобилизовать все средства <…> больше боеприпасов, больше средств ПВО, больше дальнобойного оружия», — заявила Бербок.

Она добавила, что к дальнобойному оружию относятся многие боевые системы, включая гаубицы, которые Киеву поставил Берлин.

Как сообщало ИА Регнум, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 7 марта заявил, что Запад реально участвует в конфликте на Украине, продолжая поставки оружия Киеву. Он подчеркнул, что западные страны реализуют свои несбыточных планы по нанесению стратегического поражения России, используя для этого киевский режим.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля отметил, что поставки оружия Киеву не повлияют на ход спецоперации, а только сделают жителям Украины больнее. Президент Владимир Путин 9 февраля назвал иллюзией идею победить Россию на поле боя. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава государства отметил, что эта идея появилась у Запада от самонадеянности, а не от большого ума.

Канцлер Германии Олаф Шольц 4 марта в очередной раз полностью исключил возможность поставок киевским властям ракет Taurus. Он подчеркнул, что этого не будет, так как подобные поставки предполагают участие немецких военных.

Помимо этого, 1 марта, появилась информация о разговоре высокопоставленных военных бундесвера, обсуждавших возможность атаки на Крымский мост. Разговор состоялся 19 февраля 2024 года, в нём участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Франк Грефе, инспектор BBC Германии Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Германии Фенскеи Фроштедте.