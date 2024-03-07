Москва, 7 марта, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Четыре новых правозащитника вошли в состав Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, рассказал 7 марта ИА Регнум ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.

Виталий Белоусов/РИА Новости Александр Ионов

«Рады, что в нашу команду вступили четыре новых правозащитника», — заявил он.

Мельников выразил уверенность в том, что вместе с новыми правозащитниками ОНК достигнет большего успеха в развитии гражданского общества на благо России.

Как уточнил ответственный секретарь комиссии, в состав ОНК вошли президент Антиглобалистического движения России, выступающего за обеспечение суверенитета России Александр Ионов, член Ассоциации юристов России (АЮР) Неман Рагимов, российский журналист, главный редактор «Учительской газеты» и лауреат премии правительства в области СМИ Арслан Хасавов, а также координатор проекта «Безопасная столица» Антон Акишин.

Мельников также отметил, что за информацию об Ионове в США объявили награду в $10 млн. Власти США обвиняют нового члена ОНК во «вмешательстве в американские выборы».

Члены Общественной наблюдательной комиссии контролируют соблюдение прав человека в местах принудительного содержания. Так, в каждом регионе действует своя комиссия. В её состав должно входить от пяти до 40 человек. Под контроль ОНК попадают СИЗО, ИВС, колонии, спецприемники, психбольницы, а также другие места принудительного содержания.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года Ионов заявил, что из-за большого количества поступающих угроз опасается за себя и свою семью. Он тогда заявил, что если уедет из страны, его непременно схватят. Глава российского антиглобалистского движения добавил, что к преследованию со стороны США прибавилось уголовное дело на Украине, угрозы от украинцев и санкции.