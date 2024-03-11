Москва, 11 марта, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Около 80% контрактов на портале поставщиков Москва подписывает на закупку российских товаров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«В 2023 году московские заказчики заключили на портале поставщиков 130,4 тысячи контрактов на закупку различной продукции. Это строительные, медицинские и канцелярские товары, электроника и оргтехника, средства связи и программное обеспечение. Большая часть закупленного — 78% — имеет отечественное происхождение», — рассказал Владимир Ефимов.

Остальные контракты город подписал на поставку товаров из Белоруссии, Китая, Казахстана и других стран.

Наибольшее количество сделок в прошлом году столичные заказчики провели на поставку строительных товаров — всего прошло 19 тысяч таких закупок. Еще 15,1 тысячи контрактов подписано на закупку хозтоваров и оргтехники, 10,8 тысячи — на медицинские товары, 10,3 тысячи — на бумагу, бумажные и канцелярские изделия.

Замыкают пятерку наиболее популярных категорий закупаемой продукции информационно-технологические товары, средства связи, оргтехника и электроника — по этому направлению подписано восемь тысяч контрактов.

«Отечественные производители предлагают и оригинальные товары высокого качества, и аналоги зарубежных изделий по приемлемым ценам. Чаще всего такую продукцию поставляют предприниматели из Москвы — с ними подписано более 60 тысяч контрактов», — рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. По его данным, среди других регионов лидирует Московская область с 19 тысячами закупок. В тройке также Санкт-Петербург — там с поставщиками заключили две тысячи контрактов.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, в разделе с отечественной продукцией представлена мебель, обувь и одежда, медицинские, строительные, бумажные и хозяйственно-бытовые товары, а также многое другое.

Сегодня на портале поставщиков зарегистрированы 330 тысяч предпринимателей, более 90% из них — представители малого и среднего бизнеса. В каталоге насчитывается свыше 2,6 миллиона уникальных наименований товаров, работ и услуг.