Краснодар, 7 марта, 2024, 19:04 — ИА Регнум. В рамках Всемирного фестиваля молодежи (ВМФ) на федеральной территории «Сириус» завершил работу дом молодежи «Вызов». Его организатором выступил продюсерский центр «Инсайт Люди», с ноября 2023 года входящий в «Газпром-Медиа Холдинг». Ежедневно дом молодежи «Вызов» посещало более восьми тысяч человек.

«Инсайт Люди» Дом молодежи «Вызов» стал центром притяжения на ВФМ-2024

С работой дома молодежи познакомились правительственные и международные делегации. В частности, его посетили первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, раис республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Росмолодежи Ксения Разуваева, а также делегации из Тверской области и Республики Башкортостан. Среди международных делегаций «Вызов» посетили представители Саудовской Аравии, Бахрейна, Нигерии, Непала, Эфиопии, скандинавских стран и стран Балтии, а также из Южной Осетии, Абхазии и Таджикистана.

Участникам фестиваля была представлена культурно-деловая программа, которая транслировалась на RUTUBE. За время работы дома молодежи «Вызов» было создано более 5,5 тысяч единиц контента. К мероприятию присоединились блогеры из 46 регионов страны. Мастер-классы и лекции по развитию молодежи в социальных медиа на протяжении пяти дней проводили 40 экспертов.

В лектории состоялись два круглых стола. 3 марта прошла дискуссия «Российская блогосфера в 2024». В ней приняли участие заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», президент молодежного сообщества «Вызов» Наталья Попова, генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина, генеральный директор Yappy Данила Овчаров и амбассадор RUTUBE, российский актер, шоумен, телеведущий, певец и продюсер Стас Ярушин. Спикеры обсудили, какие возможности для реализации сегодня предлагают отечественные платформы, как выглядит востребованный блогер и с чего начать карьеру инфлюенсера в 2024 году.

«Дом молодежи стал тем местом, которое вызвало неподдельный интерес у гостей всемирного фестиваля. Каждое мероприятие в рамках пространства было организовано на высоком уровне, что повлияло на вовлеченность участников», — отметила Алина Зиннатуллина. «Ребята из разных стран смогли проявить себя, познакомиться с представителями разных культур. А также посетить лекции и мастер-классы, на которых эксперты рассказали о секретах эффективного продвижения в социальных сетях», — добавила она.

5 марта состоялся круглый стол «Сила слова: как социально значимые блогеры возглавили топы в новостной повестке России, несмотря на блокировки западными СМИ». Участниками дискуссии стали журналисты Юрий Подоляка и Михаил Онуфриенко, а также военный корреспондент Первого канала Марьяна Наумова. Спикеры рассказали, как менять информационный ландшафт и избегать фейков.

«Основной принцип социально значимого блогера — это честность. Не нужно пытаться обмануть аудиторию. Люди видят ложь. А доверие зрителей — самое ценное в нашей работе», — отметил Юрий Подоляка.

В доме молодежи «Вызов» был организован флешмоб «Вдохновленные Россией», в котором приняло участие более трех тысяч человек — они составили яркие образы в цветовой гамме триколора. В зоне художественной мастерской Школы Иннопрактики гости поучаствовали в создании более 45 уникальных скульптур-символов, отражающих ценности фестиваля. Известные артисты Анатолий Цой (TSOY), Торнике Квитатиани, Покровский и Чайный исполнили хиты на квартирниках, завершавших культурную программу.

Кроме того, на фестивале прошел хакатон «Камчатский» с участием четырех интернациональных команд и шахматный турнир при поддержке компании «Иннопрактика» и «Газпромбанк».

«Дом молодежи «Вызов» стал уникальным пространством на ВФМ-2024. Активности касались развития творчества, навыков работы в национальных социальных сетях и создания креативного контента. Это то, чего не было ни у кого, и то, что было крайне востребованно. Почти каждый десятый участник фестиваля записал видеовизитку для кастинга в реалити-шоу «Вызов», которое пользуется огромной популярностью на телеканале ТНТ», — рассказал заместитель генерального директора «ГПМ Развлекательное телевидение» Борис Ханчалян.

К арт-проекту «Лица фестиваля» Школы Иннопрактика и Санкт-Петербургской академии художеств присоединились десятки участников, получивших свой портрет, написанный художниками из стран Африки и Латинской Америки, профессорами и студентами старших курсов академии — 45 картин ежедневно выводились на экраны лома молодежи «Вызов». А съемочная команда «ВГИК-Дебют» сняла процесс и взяла интервью у посетителей. Также гости увидели одноактный балет Бориса Эйфмана «Мой Иерусалим», рассказавший в яркой современной форме о вечных темах человеческого бытия.

Кроме того, зрители насладились выступлениями Нового русского цирка и приняли участие в цирковых интерактивах.

Приложение вертикальных видео Yappy организовало свою яркую площадку в доме молодежи «Вызов». Команда приложения совместно с авторами провела десятки мастер-классов, лекций, квизов, шоу и флешмобов. За участие в активностях Yappy гости со всей России и из других стран получали стильные брендированные подарки. Участники вместе с блогерами придумывали креативные идеи для роликов, записывали их и сразу же публиковали в приложении. Всё это проходило в рамках «Академии Yappy» — части образовательно-практического проекта «Газпром-Медиа Холдинга» «PRОфнавигатор». Она дает возможность талантливым людям попасть в большие медиапроекты: авторы становятся телеведущими, участниками шоу на федеральных каналах и лицами рекламных кампаний.

«Участие в фестивале — это наш большой вклад как приложения, поддерживающего и развивающего молодых людей, которые творят будущее, задают новые тренды и становятся новыми звездами. Кроме того, для нас это отличная возможность быть ещё ближе к нашей аудитории, общаться, получать обратную связь и делиться своим опытом с действующими и потенциальными авторами», — отметил генеральный директор Yappy Данила Овчаров.

Одним из самых масштабных событий стало цирковое шествие от Нового русского цирка с артистами, акробатами, жонглерами и объемными фигурами.