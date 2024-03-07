Новосибирск, 7 марта, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Двухкратный чемпион России по мини-футболу, бывший игрок сборной России Вячеслав Москаленко погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

Соцсети Вячеслав Москаленко

Детали случившего в организации не уточнили. В пресс-служба новосибирского «Сибиряка», за который ранее играл Москаленко, рассказали, что церемония прощания со спортсменом состоится 9 марта в Новосибирске.

Спортсмену было 43 года. Игровую карьеру Москаленко провёл в новосибирском «Сибиряке», московских «Динамо» и «Спартак» и «ТТГ-Югра» (теперь — «Газпром-Югра»).

В составе студенческой сборной России Москаленко стал чемпионом мира в 2002 году. За первую сборную страны он дебютировал в 2001 году.

На его счету 19 матчей за национальную команду. В этих играх он забил десять голов.

Игровую карьеру Москаленко завершил в 2012 году.

АМФР выразила соболезнования в связи с гибелью спортсмена.