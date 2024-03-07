Москва, 7 марта, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Франции Эммануэля Макрона об открытии постоянной миссии по обороне в Кишинёве.

Сергей Корсун ИА Регнум

«В теории можно и мускулами поиграть в тренажерном зале и разведывательной деятельностью позаниматься по периметру российских границ. Как бы французская же ракета им не прилетела с Украины. Вот смеху будет», — написала российский дипломат в Telegram-канале.

Захарова напомнила, что Франция больше не «обороняет» Мали, потому что, как выяснилось, не умеет. Дипломат напомнила, что за восемь лет нахождения в стране поставленные задачи, в числе которых борьба с терроризмом, французские силы выполнить не смогли. Она напомнила, что Париж вывел воинские соединения не только из Мали, но и других африканских стран.

«Позор был на весь мир — оставленные позиции, не исполненные обязательства», — заключила представитель МИД.

Ранее, 7 марта, Макрон объявил, что Франция в ближайшие месяцы откроет постоянную миссию по обороне в Кишинёве. По словам французского президента, это позволит укрепить сотрудничество с Молдавией в сфере обучения и совместимости вооруженных сил. Макрон при этом уточнил, что в двустороннем плане Франция внесёт вклад в усиление суверенитета и безопасности страны.

В конце февраля власти Приднестровья обратились к России за помощью в разрешении усугубившегося противостояния с Молдавией. Приднестровские депутаты заявили, что Молдавия блокирует поставки лекарств и медоборудования. В МИД России, комментируя обращение депутатов ПМР о помощи, заявили, что защита жителей Приднестровья является одним из приоритетов Москвы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 1 марта, что кишинёвский режим след в след идёт по стопам киевского.