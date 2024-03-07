Москва, 7 марта, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Народная артистка России, балерина Илзе Лиепа прокомментировала лишение её гражданства Литвы. Артистка заявила, что сделала нравственный выбор и остаётся со своей страной Россией и её президентом.

Pavel Kashaev/Global Look Press Илзе Лиепа

«Мне кажется, что не случайно это решение принято именно сейчас, во время предвыборной кампании нашего российского президента. Это ещё одно признание, что я со своей страной и со своим президентом», — процитировали Лиепу «РИА Новости».

При этом она признала, что многое отдала Литве и что там остались родные и друзья, но отметила, что пришло время нравственного выбора, который она сделала.

О лишении балерины гражданства ИА Регнум сообщило ранее в тот же день. Президент Литвы Гитанас Науседа лишил её гражданства из-за поддержки политики России. По словам пресс-атташе главы государства Ридаса Ясулёниса, высказывания Лиепы и её действия якобы создали угрожающую интересам безопасности республики ситуацию.

Литовский МИД потребовал начать процедуру лишения Лиепы гражданства за поддержку президента России Владимира Путина и специальной военной операции ещё в середине ноября 2023 года. Ведомство официально обвинило балерину в дискредитации Литвы и потребовало проверки её высказываний. Это произошло интервью Лиепы Youtube-каналу «Эмпатия Манучи», в котором она напомнила, что у неё два гражданства, но она осуждает власти Прибалтики, сносящие советские памятники и уничтожающие русскую культуру. Лиепа также заявляла, что не может измениться и изменить мнение ради сохранения гражданства.