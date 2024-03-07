Вашингтон, 7 марта, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Более 60% жителей США заявили, что американское общество расколото, показал соцопрос исследовательской организацией YouGov. Его результаты 7 марта опубликовал телеканал CBS.

SHAWN THEW/EPA/ТАСС

Участникам исследования задали вопрос: «Что, по вашему мнению, можно сказать «О положении страны» сейчас?» 61% респондентов выбрали вариант «раскол», 45% также назвали варианты «упадок», 37% — «слабость». О единстве в США заявили 12%, а 15% назвали страну сильной.

На просьбу продолжить фразу: «Сегодня дела в Америке…» 66% ответили, что дела идут плохо. Остальные 34% выбрали вариант, что всё хорошо. На вопрос о том, как обстоят дела с экономикой, 57% выбрали вариант «плохо», 39% — «хорошо».

Президент США Джо Байден 7 марта выступит перед конгрессом с ежегодным посланием «О положении страны». Начало выступления запланировали на 21:00 по времени Восточного побережья США (05:00 8 марта мск).

Про раскол в американском обществе в США говорят не первый год. Daily Mail в июле 2022 года сообщили об угрозе гражданской войны в ближайшие годы. По информации издания, ученые из Калифорнийского университета выяснили, что каждый пятый житель готов взяться за оружие.

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон в октябре 2023 года заявила о партийно-политическом расколе в стране. Она обвинила в этом президента России Владимира Путина, так как он якобы склонил на сторону Москвы часть политиков.

Научный сотрудник Института Канады и США РАН, политолог Владимир Васильев, комментируя заявление Клинтон, отметил, что в Вашингтоне ищут виновных в политическом кризисе в США, но не задумываются, что сами могут ему способствовать. По мнению эксперта, в расколе есть вина администрации Байдена.