Вильнюс, 7 марта, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Критикующему Россию стендаперу Александру Незлобину, сбежавшему в США сразу после начала спецоперации, не дали выступить в Литве. Дом польской культуры в Вильнюсе отменил его концерт. По официальной версии, его перенесли на другие дни. Об этом сообщил портал kontest. lv.

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС Александр Незлобин

Причиной этого стало высказывание в поддержку присоединения Крыма в фильме «Жених», который Незлобин снял как режиссёр в 2016 году. Цитату из этой картины в качестве аргумента использовали журналисты литовского LRT, активно настаивающие на поддержке отсоединения Крыма. В фильме главный герой ― приехавший в Россию иностранец — сказал своему русскому оппоненту, что любит страну и назвал Крым российским («ваш»).

Сам Незлобин после начала вторжения в Украину однозначно высказался против спецоперации. Фразу из фильма восьмилетней давности он назвал шуткой и заявил, что ему ещё долго будет стыдно за неё.

Однако такие заверения литовские СМИ проигнорировали, обвинив Незлобина в том, что он не использует в своих комментариях относительно присоединения Крыма к России слова «оккупация» и «аннексия».

Как сообщало ИА Регнум, бывший резидент Comedy Club уехал из России в 2022 году, осудив спецоперацию. С семьёй он обосновался в США.

Ранее он признавался, что сейчас его гонорары снизились до того уровня, который был у него в начале карьеры. По словам комика, он выступает в небольших американских барах, и ему предстоит трудиться на протяжении десяти лет, чтобы добиться достойного уровня жизни.

Несмотря на то, что Незлобин живёт в США, этой страной он тоже недоволен. 7 декабря он раскритиковал Лос-Анджелес, отметив, что в последнее время в этом городе люди стали чаще друг друга обманывать. Он заявил, что город изменился в худшую сторону, и описал его как место, где жизнь расхолаживает.

Летом 2022 года Незлобину пришлось отменить тур по Европе, так как зрители не купили билеты на концерты его в поддержку Украины.

О тяжёлой жизни за границей рассказал и сбежавший из России в Латвию актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список экстремистов и террористов). Он признался, что ему приходится петь в кафе под гитару, чтобы заработать на жизнь. В ноябре Смольянинов сообщил, что поёт с этой группой в переходах.