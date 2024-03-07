Таллин, 7 марта, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Глава эстонского правительства Кая Каллас 7 марта заявила на пресс-конференции, что не будет баллотироваться на выборах в Европейский парламент.

Toms Kalnins / EPA / ТАСС

Она рассказала, что приняла взвешенное решение, обдумав положительные и отрицательные стороны возможности пойти на выборы в ЕП.

«Но я проинформировала руководство ALDE (Альянс либералов и демократов Европы. — Прим. ред.) о своём решении не брать на себя эту роль. Я приняла решение продолжить работу на посту премьер-министра Эстонии», — заявила Каллас.

Десятые выборы в Европарламент состоятся 6–9 июня 2024 года. В сентябре прошлого года Евросовет утвердил количество представителей в ЕП от каждой страны. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал предстоящие выборы судьбоносными.

Каллас с 1 июля 2014 по 5 сентября 2018 года была депутатом ЕП от Эстонии в составе ALDE. На этот раз партия снова выдвинула её.

Каллас известна русофобскими высказываниями. В начале ноября прошлого года она заявила российским пранкерам, что Россия — «последняя колониальная держава в мире». Она рассказала, что Эстония работает над поставками украинского зерна в Африку, при этом власти пытаются пустить поток сельхозпродукции через эстонские порты, несмотря на то, что получается «немного дороже».

Как сообщало ИА Регнум, 18 января издание Politico написало, что Каллас может занять пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в новом составе Европейской комиссии. За два месяца до этого Каллас заявила, что готова занять пост генсека НАТО.

13 февраля МВД объявило в розыск Каллас, а также госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа, министра культуры Литвы Симонаса Кайриса и министра финансов Латвии Арвилса Ашераденса. Как пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова, их объявили в розыск за уничтожение памятников советским воинам.