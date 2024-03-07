Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 7 марта, 2024, 18:12 — ИА Регнум. На Всемирном фестивале молодёжи, который прошёл на федеральной территории «Сириус» в Сочи, были представлены почти все страны мира ― 190 молодёжных делегаций. Об этом 7 марта на пресс-конференции по итогам мероприятия заявил председатель Организационного комитета по подготовке и проведению ВФМ-2024 и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Кадр из видео

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«У нас 188 стран, если не считать Россию. Себя посчитать всё-таки справедливо, поэтому будет 189. И третья особенность, почему все-таки, по-честному, 190: конечно же, была и довольно значимая делегация, представляющая граждан Украины», ― сказал Кириенко.

Он также отметил, что в пространстве фестиваля была полная свобода, каждый мог сам выбирать, куда хочет пойти и о чём поговорить, никому ни одну дискуссию не навязывали.

«Уверен, что каждый из них (участников ― Прим. ред.) сформировал своё собственное впечатление, разговаривая со сверстниками, вступая в дискуссии. Это самое ценное <…> То, что они сами сформировали про Россию своё впечатление, его никто не свернёт»,― добавил первый замруководителя администрации главы государства.

Также особо он отметил встречу президента России Владимира Путина с 250 участниками фестиваля, на которой российский лидер общался с молодёжью без избыточного нравоучительного тона, как равный с равными.

«И участники это чувствовали. Это была особая атмосфера», ― подчеркнул Кириенко.

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Кроме того, по его словам, участники Всемирного фестиваля молодёжи поняли, что Россия сражается не только за свой суверенитет, но и за право каждого народа на свой собственный суверенитет, на свой собственный выбор.

В качестве главного отличия фестиваля этого года по сравнению с форумом 2017 года Кириенко назвал содержательную часть мероприятий и высокий уровень самих участников: всего подали 320 тысяч заявок.

«Мы существенно увеличили образовательную, содержательную программы <…> общее количество мероприятий более 850. Мы посчитали, что если бы человек захотел послушать все лекции, то на это понадобилось бы 78 суток», ― сказал первый замруководителя администрации президента.

Он подчеркнул, что участники фестиваля остались недовольны одним ― невозможностью побывать на всех мероприятиях ВФМ-2024.

Сергей Кириенко также отметил, что одним из главных принципов при подготовке фестивальной программы было предоставление полной свободы участникам.

Среди других особенностей фестиваля то, что впервые на площадке работали 300 экскурсоводов со всей страны, впервые приехали участники до 18 лет ― детская программа собрала 1000 делегатов (500 из России и 500 иностранных). Также впервые на ВФМ все 89 российских регионов взяли шефство над иностранными делегациями.

Как сообщало ИА Регнум, Всемирный фестиваль молодёжи стартовал 1 марта на федеральной территории «Сириус» и объединил молодёжь со всех уголков планеты. В фестивале приняли участие 20 тысяч россиян и иностранцев из самых различных сфер.

На следующий день президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам Всемирного фестиваля молодёжи напомнил, что страна уже трижды проводила такие молодёжные форумы и каждый раз они лишь подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий.

Путин прибыл в центр «Сириус» 6 марта, где обратился к участникам ВФМ и допустил, что Россия продолжит проводить подобные фестивали. Он также принял в церемонии закрытия фестиваля во дворце спорта «Большой». Российский лидер заверил иностранных участников мероприятия, что страна стала для них другом, и подчеркнул, что её двери открыты для любых благих начинаний.

Политолог Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Виктория Карпова в беседе с ИА Регнум заявила, что Россия стала страной, в которой у молодёжи есть уникальные возможности для развития. По её словам, прошедший молодёжный форум также заложил основы сотрудничества, на которых будут строиться международные отношения через многие годы.

Кириенко 7 марта сообщил, что подавляющее большинство россиян положительно оценило проведение Всемирного фестиваля молодежи. Он уточнил, что среди тех, кто «что-то слышал о фестивале», знает о его проведении, положительную оценку дал 91%. Скорее отрицательно или точно отрицательно отнеслись к мероприятию всего 2%.