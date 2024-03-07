Вильнюс, 7 марта, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства республики балерину Илзе Лиепу из-за её поддержки политики России, сообщил 7 марта журналистам пресс-атташе главы государства Ридас Ясулёнис.

РИА Новости / Владимир Песня

«Президент согласился с рекомендацией комиссии по вопросам гражданства и лишил Лиепу литовского гражданства за поддержку государства, представляющего угрозу безопасности Литвы и ее союзников», — заявил он.

По его словам, высказывания Лиепы и её действия якобы создали угрожающую интересам безопасности республики ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, литовский МИД в середине ноября прошлого года потребовал начать процедуру лишения Лиепы гражданства за её поддержку СВО и президента России Владимира Путина. Ведомство обвинило балерину в дискредитации Литвы. МИД потребовал, чтобы её высказывания проверил ряд ведомств.

Это произошло после того, как Лиепа в интервью Youtube-каналу «Эмпатия Манучи» заявила, что у неё есть и российское, и литовское гражданство и при этом она поддерживает Путина и СВО. Также балерина заявила, что осуждает действия Прибалтики, где сносят советские памятники и пытаются уничтожить русскую культуру.

Узнав о том, что её хотят лишить гражданства Литвы, Лиепа заявила, что любит Россию и поддерживает Путина. Она сказала, что не может измениться и изменить своё мнение ради сохранения гражданства.