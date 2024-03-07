Москва, 7 марта, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Россияне, имеющие статус иноагентов и проживающие за рубежом, смогут проголосовать на выборах президента на общих основаниях. Об этом 7 марта заявил спецпредставитель главы российского МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович в интервью «РИА Новости».

Известия/Сергей Лантюхов

«Каких-либо препятствий для граждан, имеющих особый статус, в частности, статус иноагента, нет. Они могут голосовать на избирательных участках на общих основаниях», — заявил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Проголосовать досрочно на выборах президента России можно будет на 74 избирательных участках за рубежом. Досрочное голосование на выборах главы государства за границей началось с 1 марта.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали в 10 раз больше подписей, чем требуется по закону.