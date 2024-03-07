Минск, 7 марта, 2024, 16:52 — ИА Регнум. В Белоруссии видят все признаки подготовки Запада к войне. Об этом 7 марта сообщил замминистра обороны, начальник главного управления идеологической работы минобороны республики Леонид Касинский.

Sebastian Kahnert/Global Look Press

Он уточнил, что страны НАТО активно наращивают военный потенциал, в том числе и на границах с Белоруссией. Касинский подчеркнул, что деньги в вооружение просто так не вкладывают.

«Мы видим все признаки подготовки к войне, поэтому наша главная задача ― быть начеку. Военная обстановка, которая сегодня складывается вокруг нашей страны, наращивание военного потенциала в целом стран НАТО и, в частности, наших соседей с Запада по периметру говорит о том, что, как сказал президент, нас в покое не оставят», ― заявил генерал-майор, слова которого привело оборонное ведомства в Telegram-канале.

Замминистра отметил, что силовой блок Белоруссии даст отпор любому, кто попытается развязать агрессию и создать угрозу безопасности страны.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что возле границ России и Белоруссии скопились порядка 32 тыс. военнослужащих сил НАТО. Он назвал ситуацию в регионе неспокойной. Минск ожидает, что альянс продолжит наращивать активность и проводить политику расширения.

Позднее глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что военные зафиксировали скопление сил НАТО в Балтийском и Средиземном морях, имеющих на вооружении крылатые ракеты «Томагавк». Он напомнил, что дальность полёта этих ракет позволяет достать до любой точки белорусской территории. Минобороны внимательно следит за перемещениями сил Североатлантического альянса, чтобы не пропустить потенциальных угроз, добавил министр.

Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку численностью 112–114 тыс. человек.

Минобороны России 6 марта обнародовало информацию о том, что самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Британии попытались приблизиться к российской государственной границе над Чёрным морем. Для их перехвата в воздух подняли истребитель Су-30 ВКС России. Нарушения госграницы удалось не допустить. Депутат Госдумы от Республики Крым (партия «Единая Россия»), генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что появление военной авиации стран Североатлантического альянса в Чёрном море является вызовом для России.

В свою очередь президент России Владимир Путин не раз подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. В частности, он отмечал, что у Москвы и стран альянса нет никаких территориальных претензий друг к другу. Вместе с тем российский лидер уверен, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ. По его словам, именно это безудержное желание НАТО привело к трагедиям.