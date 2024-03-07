Москва, 7 марта, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Столичные власти намерены в этом году пополнить парк электровелосипедов на 3 тысячи единиц. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Bulkin Sergey/Global Look Press

По словам градоначальника, прокатные станции сервиса «Велобайк» есть практически во всех районах столицы. Добрались они и за пределы МКАД. Воспользоваться прокатом могут также жители Балашихи.

Собянин подчеркнул, что востребованность проката постоянно растёт. В 2015 году велосипеды использовали в среднем 3 тысячи раз в сутки. В прошлом году их брали в 4 раза чаще.

В прошлом сезоне новинкой стали электровелосипеды версии 2.0. Для них не требуются специальные станции. Начать и завершить поездку можно на любой городской парковке для самокатов и велосипедов, отметил мэр.

Собянин напомнил, что столичный велопрокат является один из крупнейших в мире. Москва вместе с банком ВТБ планирует и дальше развивать этот проект.

За следующие два года столица закупит по 3 тысячи электровелосипедов ежегодно. Также в планах города полностью локализовать сборку велосипедов для городского проката в Москве, подытожил мэр.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин рассказал о планах развития служб каршеринга и такси в Москве. Градоначальник отметил, что парк машин для аренды в столице вырастет с 33 тысяч до 40, а такси — с 70 тысяч до 80.

Собянин добавил, что столичные специалисты упорядочат использование средств индивидуальной мобильности и работы курьеров для обеспечения безопасности и комфорта пешеходов. А количество поездок с использованием СИМ возрастет с 350 тысяч до 750.