Москва, 7 марта, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы России не наносили удар по кортежу главы киевского режима Владимира Зеленского в Одессе, заявил 7 марта в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Павел Бедняков/РИА Новости

«Вот всем всё очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена — попали бы», — написал он.

Медведев также назвал Зеленского кровавым паяцем, слепо действующим против России по указке хозяина. Зампред Совбеза подчеркнул, что нет принципиальной разницы, кто возглавляет нацистский режим, установившийся на Украине. При этом Медведев назвал досадным то, что случай уберёг Зеленского.

«Nullum malum sine aliquo bono! (Нет худа без добра)», — добавил российский политик на латыни.

Как передавало ИА Регнум, Министерство обороны сообщило, что российские войска 6 марта нанесли высокоточный ракетный удар по ангару, расположенному в портовом районе Одессы. В нём украинские военные подготавливали морские дроны для боевого применения. Атака была успешной, удар достиг цели.

Телеканал CNN, ссылаясь на источник, сообщил, что 6 марта взрыв в Одессе прогремел в 500 метрах от кортежа Зеленского, в котором также был прибывший на Украину с визитом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. По информации журналистов, те, кто ехал в этой колонне ощутили удар и увидели грибовидное облако дыма. Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Зеленский и Мицотакис не пострадали.