Москва, 7 марта, 2024, 16:40 — ИА Регнум. У чемпионки мира и Европы по пауэрлифтингу дома нашли нарколабораторию и изъяли 4 кг наркотиков. Это произошло после того, как спортсменку обнаружили без сознания у подъезда, завёрнутую в простыню. Она была в состоянии наркотического опьянения. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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20-летнюю чемпионку мира и Европы по пауэрлифтингу Дарью Стародубову 1 марта обнаружили голой у подъезда одного из домов на Сиреневом бульваре в Москве. По предварительным данным 20-летняя девушка находилась в наркотическом опьянении и странно себя вела. На место соседи вызвали наряд полиции, в квартире спортсменки провели обыск и обнаружили целую нарколабораторию.

«В квартире 20-летней гражданки на Сиреневом бульваре были обнаружены два пакетика с марихуаной, общим весом 50 грамм, свёрток с мефедроном весом 4,3 килограмма. В одной из комнат находились приспособления, ёмкости и сырьё для изготовления наркотических средств, а именно: тетради с химическими формулами и расчётами, респираторы, пластиковые ёмкости, упаковки с сыпучими и жидкими химикатами, мерные стаканы, весы, магнитная мешалка», — рассказал собеседник агентства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» (ч.1 ст.228 УК РФ). Сейчас следствие выясняет все обстоятельства произошедшего и ищет подельников Дарьи. Девушка пока находится под подпиской о невыезде.

Известно, что девушка выросла в спортивной семье, с раннего детства она занималась разными видами физической активности и участвовала в соревнованиях. Она успела добиться больших высот, завоевав титулы чемпионки Европы и мира по пауэрлифтингу. Девушка выступала на множестве соревнований в весовой категории до 75-кг и почти нигде ей не было равных по силе. Результаты девушки: она приседает с весом 180 кг, жмёт от груди почти 120 кг и тянет штангу массой 200 кг. Кроме того, спортсменка выступала на соревнованиях по бодибилдингу в категории бодифитнес и чемпионатах по конному спорту. Дедушка Дарьи Николай Лубковский — Заслуженный тренер России по лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина. Её отец Дмитрий Лубковский тоже был лыжником в молодости, а потом с головой ушёл в стихи и религию и написал сборник стихов «Хвалить душа Иисуса не устанет».