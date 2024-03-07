* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Калуга, 7 марта, 2024, 16:38 — ИА Регнум. ФСБ опубликовала 7 марта кадры с ликвидированными членами ячейки ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые планировали террористическую атаку на синагогу в Москве.

Кадр из видео

На кадрах виден загородный дом, внутри работают сотрудники ФСБ. На видео тела боевиков, огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, несколько бутылей с ацетоном и блистеров с гидроперитом.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3872367" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры задержания ячейки запрещенной террористической организации в Калужской области

Как сообщало ИА Регнум, в Калужской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность членов ячейки ИГ, которые готовили нападение на прихожан синагоги в Москве.

Как выяснили силовики, члены террористической организации планировали использовать огнестрельное оружие. Боевики оказали вооружённое сопротивление при задержании, и их ликвидировали ответным огнём. Следователи возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ).

В Карабулаке в Ингушетии 2 марта в результате контртеррористической операции ликвидировали шесть членов ИГ. Боевики оказали вооружённое сопротивление. ФСБ 3 марта опубликовала кадры с перестрелкой.