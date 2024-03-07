Москва, 7 марта, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что Всемирный фестиваль молодёжи (ВФМ), проходящий в Сириусе, вызвал чувство гордости восьми из десяти россиян. Результаты исследования опубликовали 7 марта на сайте центра.

Владимир Смирнов/ТАСС

С утверждением: «Проведение фестиваля вызывает чувство гордости за нашу страну» согласились 83%, не согласились 11%, затруднились ответить 6%. 79% респондентов поддержали утверждение: «Тот факт, что в России проводится молодёжный фестиваль, показывает, что вопросы воспитания молодёжи в приоритете у государства». Обратного мнения — 15%.

87% поддержали утверждение, что «Цель фестиваля — показать всему миру как важно поддерживать культурное многообразие и многополярность мира». Противоположение мнение высказали 8%. На утверждение: «Фестиваль — это инвестиция в будущее. Чем больше людей узнают о России, ее жизни, тем лучше будет отношение к ней у людей в других странах», положительно ответили 86%, не согласились с ним 9%.

При вопросе об отношении к ВФМ 75% участников исследования выбрали вариант «Считаю проведение фестиваля правильным решением». 16% выбрали: «Считаю, что сейчас не время проводить такие мероприятия».

Среди опрошенных 85% согласились с утверждением: «Несмотря на негативное отношение к России со стороны руководства некоторых стран, давление на нашу страну, молодым людям со всего мира все равно интересна Россия, то, чем она сегодня живёт». Не согласны с ним 8%.

Участникам опроса предлагали высказать своё мнение после вводных вопросов, которые информировали о проведении фестиваля. Среди опрошенных 61% сообщили, что слышали ранее о мероприятии, стальные узнали о нём во время опроса.

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На вопрос «Как Вы относитесь к проведению Всемирного фестиваля молодёжи?» 74% ответили положительно. Негативное мнение высказали 2%, 13% заявили о безразличном отношении. Среди тех, кто знал про фестиваль заранее, 91% сказали, что положительно относятся к нему.

Опрос проводился по телефону 5 и 6 марта по случайной выборке. В исследовании приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет на территории России. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА Регнум, Всемирный фестиваль молодёжи 1 марта стартовал в центре Сириус, официальное открытие прошло 2 марта. В ней принял участи президент РФ Владимир Путин.

На участие в ВФМ подали сотни тысяч заявок из 188 стран мира. Российский лидер в ходе выступления напомнил, что Россия уже трижды проводила такие мероприятия. Он допустил, что подобные мероприятия будут и в будущем.