Москва, 7 марта, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Российские гимнасты не явились на этап Кубка мира в Баку по спортивной гимнастике и лишились шанса отобраться на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. Это следует из документов Международной федерации гимнастики (FIG).

GLOBAL LOOK PRESS

Россияне могли отобраться на Олимпиаду, если бы успешно выступили на этапах Кубка мира, но, ввиду несогласия с выдвигаемыми им условиями, пропустили ранее также этапы в Каире (15-18 февраля) и Котбусе (22-25 февраля). Пропуск трёх этапов из четырёх лишил российских гимнастов возможности участия в ОИ. Заключительный этап Кубка мира состоится в апреле в Дохе.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года. На ОИ в Токио россияне стали победителями в мужском и женском командном многоборье и завоевали два серебра и четыре бронзы в индивидуальных соревнованиях.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что её подопечные не поедут на Олимпиаду на условиях Международного олимпийского комитета (МОК), то есть без национальных флага и гимна. Она отметила, что комитет отсеивает сильнейших спортсменов и добавила, что надо перестать приспосабливаться, а МОК пусть сам думает, как допустить российских спортсменов в нормальном качестве.

О допуске российских и белорусских атлетов до ОИ в нейтральном статусе в МОК заявили 8 декабря. Национальную символику России и Белоруссиизапретили на всех официальных мероприятиях игр. Министр спорта России Олег Матыцин заявил после этого, что выдвинутые условия являются дискриминационными и идут вразрез со спортивными принципами.