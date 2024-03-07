Москва, 7 марта, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Акция «Ночь на катке» пройдёт в Москве 10 марта. Организаторы приготовили для гостей викторины, розыгрыши и ледовые шоу с участием фигуристов. Об сообщил портал мэра и правительства Москвы.

РИА Новости/Павел Бедняков

Финальные сеансы и прокат коньков в день мероприятия станут бесплатными. Акция пройдёт 10 марта в городских парках.

Для посетителей приготовили интерактивную программу «Праздник семьи в народном стиле». Планируется выступления фигуристов, мероприятия для детей, тематические викторины и розыгрыши и призов, подчеркнули в материале.

В парке «Сокольники» с 21:00 будут выступать артисты в национальных костюмах северных народов. Гостей ожидают красивые памятные фото

В саду имени Баумана с 19:00 до 19:30 пройдёт открытый мастер-класс по фигурному катанию. Позже здесь стартует интерактивная анимационная программа.

В 21:00 гостей мероприятия будут встречать актёры театра «Аутентика» в костюмах сказочных героев.

Мероприятия в рамках акции также пройдут и в других парках.

Как передавало ИА Регнум, посещаемость столичных парков увеличилась в четыре раза за последние десять лет. В прошлом году количество посетителей превысило 180 миллионов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что концепция парковых пространств значительно изменилась. Власти сделали акцент на шаговой доступности. По этому принципу в Москве не только обновляют старые парки, но и создают новые внутри районов, уточнил мэр.

Для посетителей в парках устраивают различные активности. Можно заниматься велоспортом, бегом, воркаутом, гулять по экотропам, отметил Собянин. Также в парках города есть бесплатные кружки и секции по бальным танцам, зумбе, волейболу, рисованию, иностранным языкам. Кроме этого для посетителей проводят творческие мастер-классы, экологические лекции и другие мероприятия, добавил мэр.