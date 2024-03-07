Специалисты удивились отсутствию реакции на цензуру США в отношении TikTok
Эксперт Виноградов: язык властей США, запрещающих TikTok, ультимативный и безапелляционный
Вашингтон, 7 марта, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Хотя США во многих странах мира по-прежнему не воспринимаются как оплот цензуры, тональность, с которой они намерены запретить TikTok, это явный ультиматум, а никак не призыв к компромиссу. Тогда как в России, например, доступ к ресурсам компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) был ограничен только после того, как она сама отказалась выплнять требования российского законодательства, заявила в беседе с ИА Регнум декан факультета права ВШЭ, эксперт РОЦИТ Вадим Виноградов, комментируя намерение конгрессменов США запретить на территории страны популярную во всём мире китайскую соцсеть.
Эксперт обратил внимание на то, что США, пытаясь запретить своим гражданам доступ к соцсети, которая принадлежит совершенно не подконтрольной Вашингтону зарубежной компании, выполняют, казалось бы, свою базовую функцию. Национальные интересы, безопасность национальной IТ-инфраструктуры и защита граждан от иностранного влияния всегда должны стоять для любого государства на первом месте.
Отличие в том, что США с самого начала разговаривают с IТ-гигантами с позиции силы, заметил эксперт.
«Стоит отметить интонацию властей США. Они явно не стесняются в выражениях и прямо заявляют о своих целях и намерениях, а их безапелляционность вопросов ни у кого не вызывает. Интересно, почему нет официально осуждающей американские власти позиции со стороны Google, Meta, Microsoft», — указал Виноградов.
В странах с развитым IТ-сектором, к которым относятся и США, когда стоит выбор между безопасностью собственных граждан от влияния извне, власти никогда не задумываются, какую реакцию вызовут их действия у других стран или политиков.
«Несмотря на это, Соединённые Штаты не воспринимаются как оплот цензуры, — констатировал эксперт. — В отличие от России, которая на самом деле стремится к диалогу между властями и отраслью и прибегает к жёстким мерам только после долгих обсуждений и поисков компромиссов».
Законодатели палаты представителей США обнародовали законопроект, направленный на запрет соцсети с сервисом записи коротких видео TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance.
Законопроект «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками», представили республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти. Помимо Китая, к противникам США, подпадающим под действие нового закона, отнесены Россия, КНДР и Иран.
Законопроект запрещает доступ к магазинам приложений или услугам веб-хостинга в США для приложений, контролируемых ByteDance, включая TikTok. Исключение составят случаи, при которых приложение «разорвёт связи с такими организациями, как ByteDance, которые находятся под контролем иностранного противника».
«Вот моё послание TikTok: порвите с Коммунистической партией Китая или потеряйте доступ к своим американским пользователям. Главный противник Америки не имеет права контролировать доминирующую медиаплатформу в США», — заявил Галлахер.
Доказательств связи соцсети или компании с властями КНР американские законодатели не посчитали нужным предоставить.
Если законопроект будет принят, у китайской ByteDance будет около пяти месяцев на то, чтобы продать TikTok, а хостинговым компаниям и магазинам приложений, принадлежащим Apple и Google, придётся прекратить поддержку этой соцсети и других приложений, связанных с ByteDance.
В компании, в свою очередь, заявили, что этот закон попирает права более 170 млн американцев, которые пользуются соцсетью.