Вашингтон, 7 марта, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Хотя США во многих странах мира по-прежнему не воспринимаются как оплот цензуры, тональность, с которой они намерены запретить TikTok, это явный ультиматум, а никак не призыв к компромиссу. Тогда как в России, например, доступ к ресурсам компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) был ограничен только после того, как она сама отказалась выплнять требования российского законодательства, заявила в беседе с ИА Регнум декан факультета права ВШЭ, эксперт РОЦИТ Вадим Виноградов, комментируя намерение конгрессменов США запретить на территории страны популярную во всём мире китайскую соцсеть.

Omar Marques/Global Look Press

Эксперт обратил внимание на то, что США, пытаясь запретить своим гражданам доступ к соцсети, которая принадлежит совершенно не подконтрольной Вашингтону зарубежной компании, выполняют, казалось бы, свою базовую функцию. Национальные интересы, безопасность национальной IТ-инфраструктуры и защита граждан от иностранного влияния всегда должны стоять для любого государства на первом месте.

Отличие в том, что США с самого начала разговаривают с IТ-гигантами с позиции силы, заметил эксперт.

«Стоит отметить интонацию властей США. Они явно не стесняются в выражениях и прямо заявляют о своих целях и намерениях, а их безапелляционность вопросов ни у кого не вызывает. Интересно, почему нет официально осуждающей американские власти позиции со стороны Google, Meta, Microsoft», — указал Виноградов.

В странах с развитым IТ-сектором, к которым относятся и США, когда стоит выбор между безопасностью собственных граждан от влияния извне, власти никогда не задумываются, какую реакцию вызовут их действия у других стран или политиков.

«Несмотря на это, Соединённые Штаты не воспринимаются как оплот цензуры, — констатировал эксперт. — В отличие от России, которая на самом деле стремится к диалогу между властями и отраслью и прибегает к жёстким мерам только после долгих обсуждений и поисков компромиссов».

Законодатели палаты представителей США обнародовали законопроект, направленный на запрет соцсети с сервисом записи коротких видео TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance.

Законопроект «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками», представили республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти. Помимо Китая, к противникам США, подпадающим под действие нового закона, отнесены Россия, КНДР и Иран.

Законопроект запрещает доступ к магазинам приложений или услугам веб-хостинга в США для приложений, контролируемых ByteDance, включая TikTok. Исключение составят случаи, при которых приложение «разорвёт связи с такими организациями, как ByteDance, которые находятся под контролем иностранного противника».

«Вот моё послание TikTok: порвите с Коммунистической партией Китая или потеряйте доступ к своим американским пользователям. Главный противник Америки не имеет права контролировать доминирующую медиаплатформу в США», — заявил Галлахер.

Доказательств связи соцсети или компании с властями КНР американские законодатели не посчитали нужным предоставить.

Если законопроект будет принят, у китайской ByteDance будет около пяти месяцев на то, чтобы продать TikTok, а хостинговым компаниям и магазинам приложений, принадлежащим Apple и Google, придётся прекратить поддержку этой соцсети и других приложений, связанных с ByteDance.

В компании, в свою очередь, заявили, что этот закон попирает права более 170 млн американцев, которые пользуются соцсетью.