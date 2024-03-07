Москва, 7 марта, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Планировавший теракт в Карелии гражданин Белоруссии, ликвидированный сотрудниками ФСБ, находился на родине в розыске из-за того, что оскорблял главу государства Александра Лукашенко, сообщил Telegram-канал Shot.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

По информации журналистов, это был 49-летний уроженец Витебска. Против него возбудили уголовное дело по статье 368 УК Белоруссии об оскорблении президента республики. Мужчину объявили в розыск в сентябре 2022 года

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Сообщается, что его выследили 6 марта возле деревни Тукса. Боевика попытались задержать, когда тот доставал спрятанное там взрывное устройство, но он отстреливался и в результате погиб. В ФСБ возбудили уголовное дело о теракте.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Карелии и ликвидации боевика, который был гражданином Белоруссии. По информации ведомства, действия злоумышленника курировали украинские спецслужбы, он планировал устроить взрыв в Олонце. У погибшего обнаружили взрывное устройство из иностранных компонентов и пистолет. Он состоял в запрещённом в Белоруссии националистическом формировании «Полк имени Кастуся Калиновского».

Кроме того, 6 марта сотрудники ФСБ ликвидировали в Калужской области членов ячейки «Исламского государства» (террористическая организация, запрещённая на территории РФ). Они готовили нападение на синагогу в Москве. При задержании боевики оказали сопротивление, поэтому их пришлось нейтрализовать.