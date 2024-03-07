Бухарест, 7 марта, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Евросоюзу необходимо производить оружие нового поколения, которое будет способно побеждать на поле боя. Об этом 7 марта заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе съезда Европейской народной партии в Бухаресте.

IMAGO/Alex Nicodim/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен

«Евросоюз должен обеспечить производство оружия нового поколения, способного одерживать победы на поле боя», — сказала она.

Фон дер Ляйен назвала ЕНП способной защитить Европу и себя партией, а также указала на необходимость назначения ЕС специального еврокомиссара в новый состав ЕК. Последнее является одним из обещаний ЕНП.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля фон дер Ляйен рассказала, что ЕК в марте предложит стратегию военной промышленности ЕС с ростом военного производства на 20%. Она также призвала государства — члены объединения нарастить затраты на военные нужды.

Еврокомиссия 5 марта представила стратегию военной промышленности ЕС. В неё входит закупка к 2030 году как минимум 40% оборонного оборудования на совместной основе. Кроме того, к стратегии предлагается подключить Украину.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 6 марта написал, что новая оборонная стратегия ЕС является отражением личных интересов главы ЕК. По его словам, фон дер Ляйен раньше считала себя королевой Европы, а теперь считает, что она предводительница армий ЕС.