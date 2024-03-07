Москва, 7 марта, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Полиция Москвы разыскивает преступников, которые обманули 85-летнюю вдову известного историка искусства Сергея Попадюка. Мошенники втёрлись в доверие к пенсионерке, убедили её в том, что близкая подруга попала в беду и ей срочно нужна крупная сумма денег. За деньгами мошенники прислали девушку азиатской внешности в хиджабе. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

5 марта в полицию обратилась 85-летняяя Татьяна Венцель, она рассказала, что днём ранее ей на городской телефон стали звонить незнакомые люди. Один из собеседников представился адвокатом и заявил, что соседка, с которой близко дружит Татьяна Борисовна якобы стала виновником серьёзной аварии. Мужчина утверждал, что из-за неё водитель автомобиля другого авто теперь находится в реанимации в очень тяжёлом состоянии. Затем трубку передали женщине, которая убедительно изображала голос её соседки. Она подтвердила, что попала в «плохую историю» и попросила Венцель собрать «как можно больше денег», которые она обязательно вернёт, как только её отпустят правоохранители.

Затем в трубке снова зазвучал голос «адвоката», он заверил Татьяну Борисовну, что её подругу могут посадить в тюрьму и, чтобы этого не произошло, якобы нужно оплатить дорогостоящее лечение пострадавшего. Пожилая женщина объяснила, что у неё не так много сбережений: 150 000 рублей и 1000 долларов США. Это устроило мошенников, и они пообещали прислать за деньгами курьера прямо к Венцель домой. Вскоре на пороге появилась женщина азиатской внешности лет 30 в хиджабе и тёмном пальто. Она не проронила ни слова. Голос в трубке сказал передать деньги этой женщине. После того как курьер уехала со сбережениями Татьяны Борисовны, позвонила её настоящая подруга. Так пенсионерка выяснила, что стала жертвой мошенников.

«85-летнюю жительницу Москвы неизвестные путём обмана вынудили передать им деньги в размере 241 330 рублей. По данному факту проводится проверка», — рассказал собеседник агентства.

Супруг Татьяны Венцель Сергей Семенович Попадюк родился 17 апреля 1943 года. Он был известным исследователем русской архитектуры XVII века и историком искусства. Попадюк был кандидатом искусствоведения, Советником РААСН, членом Союза московских архитекторов. Сергей Семёнович был старшим научным сотрудником, преподавал в Российской академии живописи, ваяния и зодчества, Православной академии им. Иоанна Богослова, Московском государственном строительном университете, Московском государственном университете культуры и искусств и других учебных заведениях. Он работал в Секторе Свода памятников архитектуры и монументального искусства. Кроме того он вёл курс лекций «Типология форм архитектурной среды» на кафедре Средового дизайна МГХПА им. С. Г. Строганова. Попадюк выпустил множество научных работ и стал автором нескольких книг. Он ушёл из жизни в сентябре 2021 года в возрасте 78 лет.

Ранее ИА Регнум сообщал, что задержали мошенника, обманувшего экс-начальника управления авиации ФСБ и регионального директора авиакомпании «ЮТэйр» на 1 500 000 рублей.