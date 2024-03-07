Бухарест, 7 марта, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Делегаты проходящего в Бухаресте съезда Европейской народной партии приняли решение о выдвижении Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Еврокомиссии. Трансляцию съезда 7 марта вёл на YouTube-канал партии.

Global Look Press

В поддержку кандидатуры фон дер Ляйен проголосовали 400 участников съезда, против неё выступили 98 делегатов.

При этом 65-летняя политик являлась единственным кандидатом от ЕНП на этот пост. Новый глава Еврокомиссии будет возглавлять её с 2024 по 2029 год.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт хочет, чтобы фон дер Ляйен завершила своё пребывание на посту главы ЕК и этим избавила Евросоюз от ухудшающих ситуацию решений. По его словам, безопасность и экономические показатели ЕС только ухудшатся при нахождении фон дер Ляйен на посту главы ЕК.

Блок немецких правоцентристских политических оппозиционных партий «Христианско-демократический союз в Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХДС/ХСС) 19 февраля выдвинул фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии на второй срок. Она назвала это решение очень осознанным и взвешенным.