Москва, 7 марта, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Москвичам рассказали, как можно потратить призовые баллы акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов», партнёрами которой в этом году стали почти 250 столичных компаний. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Валерий Мельников/РИА Новости

Для участников акции будет доступен широкий перечень возможностей для использования полученных баллов. Москвичи смогут потратить их на покупки в магазинах одежды, продуктов, бытовых изделий, спортивных, детских товаров и аптеках. Также можно будет приобрести корма и аксессуары для животных.

Организаторы не обошли вниманием и другие сферы жизни горожан. Оплата баллами будет доступна в ресторанах, кафе, кондитерских и химчистках.

Баллами можно будет оплатить покупку билетов в театры, зоопарки, музеи, парки развлечений или же пополнить карту «Тройка». Помимо всего прочего будет возможно оплатить услуги цифровых сервисов, получить доступ к электронной библиотеке или направить баллы на благотворительность, отметил портал.

Как сообщало ИА Регнум, розыгрыши призов в рамках акции программы «Миллион призов» — «Выбираем вместе 2024» пройдут во время выборов президента 15–17 марта. Участниками станут горожане, проголосовавшие в дистанционном формате. В качестве призов разыграют баллы, которые можно будет не только отправить в благотворительные фонды, но и обменять на товары и услуги партнеров программы.

Победителей определят до 10:00 каждого дня (16, 17 и 18 марта). Выигравшие получат СМС с уведомлением о призе на номер телефона, указанный в личном кабинете на mos.ru или при голосовании с использованием терминала. Пользователю надо будет зайти на страницу акции и активировать код.

Для голосующих онлайн впервые граждан старшего поколения и молодёжи предусмотрели гарантированные призы.

Кроме того, пройдут дополнительные розыгрыши для семейных пар и родителей с детьми. Один призовой балл равен одному рублю.