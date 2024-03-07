Краснодар, 7 марта, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что Олимпиада и чемпионаты мира многое теряют без россиян. Об этом он сказал во время посещения Дворца самбо в Краснодаре 7 марта.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Одна из собеседниц заметила, что Олимпийские игры без России не Олимпийские игры, а чемпионаты мира — местечковые соревнования, так как российские атлеты — лучшие в мире.

«Так и есть. Полностью согласен», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум 21 февраля, на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Путин заявил, что спорт должен быть политически нейтральным. Тогда он также выразил уверенность, что «Игры будущего», состоявшиеся в Казани с 21 февраля по 3 марта, пойдут на пользу этому, и напомнил, что участники международных мультиспортивных соревнований приехали из 104 стран с разных континентов, это молодые люди, которые увлекаются и диджитал-спортом, и традиционным спортом.