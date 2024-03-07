Краснодар, 7 марта, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Во время полёта президента России Владимира Путина на авиатренажёре в Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков произошла нештатная ситуация — сработала сигнализация об отказе выпуска шасси, рассказала лётчица — член экипажа в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3872344" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Осмотр тренажеров в авиаучилище в Краснодаре

«Ближе к посадке у нас сработала сигнализация об отказе выпуска шасси. Однако она была ложная: по индикации можно было определить, что шасси были выпущены. Я объяснила, что необходимо делать в таких случаях, и после этого мы удачно завершили полёт», — рассказала лётчица.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в Краснодаре провёл тренировочный полёт на лётном тренажёре. Для него сымитировали условия боевого применения и показали, что необходимо делать для поражения цели ракетой.

Путин 7 марта прибыл в Краснодар, где встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. Он отметил, что российские женщины достойно несут службу в зоне СВО. Глава государства подчеркнул, что армейская авиация на поле боя выполняет серьёзные задачи и достойна самой высокой оценки.

Президент рассказал на встрече с выпускницами училища, что тяжелее всего ему было управлять вертолётом. По поводу своего полёта на сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М в Казани 22 февраля Путин сообщил, что заранее его не планировал.