Москва, 7 марта, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Детёныш панды Катюша впервые появилась в большом вольере столичного зоопарка, а с 8 марта её смогут увидеть посетители павильона «Фауна Китая». Об этом в Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Кадр из видео

Мэр напомнил, что ранее Катюша находилась в небольшом помещении, недоступном для посетителей. Там, под присмотром специалистов, животное было вместе с мамой Диндин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3872339" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Зоологи приняли решение открыть заграждение в большой вольер после того, как Катюша начала ходить и активно играть, отметил Собянин.

По словам градоначальника, там маленькая панда будет в безопасности. Внутри — всё необходимое для развития и развлечений: деревянные конструкции для лазания и отдыха, а также небольшой бассейн, подытожил мэр.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале маленькую панду Катюшу поздравили с китайским Новым годом и вручили ей в подарок торт с лакомствами, а также бамбукового дракона.

Первый в истории России детёныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Родителей малышки-панды Жуи и Диндин привезли в Москву в 2019 году — в честь 70-летия установления дипотношений между Россией и Китаем. Панды являются достоянием Китая, и передача животных в другую страну стала знаком большого доверия.

В Москву в связи с рождением детёныша приехали зоологи из Китая, они осмотрели маленькую медведицу. Панда уже весит 15 кг. В январе жители Москвы провели голосование и выбрали ей имя. Большинством голосов панду назвали Катюша.