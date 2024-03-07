Москва, 7 марта, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Акционеры одного из крупнейших производителей серебра и золота Polymetal во время общего собрания 7 марта одобрили продажу российских активов структуре «Мангазея майнинг», сообщила пресс-служба Polymetal.

Serguei Fomine/Global Look Press

Продажу активов одобрили 97% акционеров, уточнили в компании. Закрытия сделки ожидают в ближайшее время. Компания после продажи планируется сосредоточиться на работе в Казахстане.

Как сообщало ИА Регнум, Polymetal 19 февраля объявила о намерении продать российскую часть бизнеса за $3,69 млрд. Цена включает чистый долг в размере $2,21 млрд.

20 февраля президент России Владимир Путин подписал распоряжение о разрешении продать акции горнорудной компании АО «Полиметалл». Решение было принято на основании подписанного в августе 2022 года президентского указа о специальных мерах в ответ на недружественные действия ряда государств и организаций.

Российские активы также продаёт головная нидерландская компания Yandex N. V. 5 февраля в компании сообщили, что Яндекс» продадут российским инвесторам за 475 млрд рублей. Основным владельцем станет ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса».