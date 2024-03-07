Токио, 7 марта, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Японское подразделение сети ресторанов быстрого питания McDonald’s создало линейку духов с ароматом картофеля фри. Об этом компания сообщила на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Shingo Tosha/Global Look Press

«Мы выпустили духи, которые пахнут картошкой фри! Возьмите их на свидание, чтобы остаться победителем», — уточнили в публикации.

Помимо аромата жареного картофеля фри, будут доступны варианты с запахами традиционной японской приправой умэбоси, чесноком, а также черного перца и майонеза. Последние две сейчас доступны в сети ресторанов как дополнение к картофелю.

Флаконы для духов оформят в виде классических красных коробочек для картофеля фри или в виде бумажных пакетов.

Когда духи поступят в продажу пока не известно.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года сеть McDonald’s приостановила работу всех своих 850 ресторанов в России и объявила об уходе с российского рынка. Сеть была приобретена бизнесменом Александром Говором, после чего стало известно, что она продолжит работать под новым брендом. В июне того же года рестораны сети открылись под новым названием «Вкусно — и точка».

В сентябре 2023 года новый владелец российского бизнеса McDonald’s Александр Говор сообщил, что американская корпорация при продаже сети ресторанов в России рассчитывала вернуться в страну.