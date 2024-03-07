Краснодар, 7 марта, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил Дворец самбо в Краснодаре, который уже построен и готовится к открытию.

Глава государства пообщался с юными дзюдоистами в новом Дворце Самбо. Путин поинтересовался у ребят, нравится ли им комплект, и те ответили, что нравится.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3872329" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Дворец Самбо построили в рамках масштабного краснодарского проекта «Город спорта». Он позволил разместить на одной территории Ледовый дворец, арену «Баскет-Холл», Дворец водных видов спорта и учебно-тренировочные залы «Чемпион». Современный комплекс стал крупнейшим на юге России. Его построили за полтора года.

В центре есть всё необходимое для проведения соревнований всероссийского и международного уровня. Дворец вмещает три тысячи зрителей. В мае там состоятся финальные соревнования по самбо летней спартакиады учащихся России.

Новость дополняется.