Путин посетил Дворец самбо в Краснодаре
Краснодар, 7 марта, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил Дворец самбо в Краснодаре, который уже построен и готовится к открытию.
Глава государства пообщался с юными дзюдоистами в новом Дворце Самбо. Путин поинтересовался у ребят, нравится ли им комплект, и те ответили, что нравится.
Дворец Самбо построили в рамках масштабного краснодарского проекта «Город спорта». Он позволил разместить на одной территории Ледовый дворец, арену «Баскет-Холл», Дворец водных видов спорта и учебно-тренировочные залы «Чемпион». Современный комплекс стал крупнейшим на юге России. Его построили за полтора года.
В центре есть всё необходимое для проведения соревнований всероссийского и международного уровня. Дворец вмещает три тысячи зрителей. В мае там состоятся финальные соревнования по самбо летней спартакиады учащихся России.
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