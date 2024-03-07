Москва, 7 марта, 2024, 13:49 — ИА Регнум. На Северном Кавказе в 2023 году предотвратили 21 преступление террористической направленности, в том числе 16 терактов. Об этом на выездном совещании по вопросам нацбезопасности в Ингушетии 7 марта заявил секретарь Совета безопасности РоссииНиколай Патрушев.

«Предотвращено двадцать одно преступление террористической направленности, из которых 16 терактов», — заявил он.

Как уточнил секретарь Совбеза, число экстремистских преступлений на Северном Кавказе за год снизилось на треть, за них осудили почти 4,5 сотни лиц. По его данным, в 2023 году на территории округа пресекли деятельность 149 групп — сторонников международных террористических организаций.

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