Москва, 3 марта, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Предпочтения Сирии на выборах президента России очевидны, поскольку для Дамаска имеет особое значение тот российский лидер, который помог дать отпор терроризму в Сирии, заявил 3 марта президент Сирии Башар Асад.

РИА Новости

Любые перемены в России сказались бы и на Сирии, а потому в Дамаске не относятся к российским выборам как к исключительно внутрироссийскому вопросу, отметил Асад.

«Если посмотреть на Россию как на страну, которая вместе с нами борется в Сирии против террористов, то, конечно, на нас влияет эта тема, и мы не можем видеть её исключительно как внутренний вопрос. Для нас человек, который принял решение дать отпор террору в Сирии, разумеется, имеет значение», — сказал Асад в интервью телеканалу «Соловьев Live».

Как сообщало ИА Регнум ранее, 3 марта Асад также заявил, что принятые президентом Владимиром Путиным решения возвращают Россию на международную арену и восстанавливают баланс сил. Также он отметил, что судьба мира сейчас во многом зависит именно от России.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях их проведут впервые. ЦИК зарегистрировал четыре кандидата: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали более 3 млн подписей, что в 10 раз больше, чем необходимо по закону.