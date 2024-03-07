Красноярск, 7 марта, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин занимается спортом и практически не употребляет алкоголь. Об этом глава государства рассказал 6 марта во время посещения Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков, отвечая на вопрос, как он поддерживает себя в хорошей форме.

Михаил Климентьев/РИА Новости

«Я практически исключаю алкоголь, но уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков», — рассказал он.

Российский лидер также поделился, что закаляется, принимает контрастный душ и добавил, что для офицеров это тоже важно.

Путин во время посещения военного вуза сел за штурвал авиатренажёра. Он также по случаю приближения 8 Марта побеседовал с летчицами.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Путин посетил Анадырь и встретился с местными жителями. Присутствовавший на встрече завотделением, травматолог-ортопед травматологического стационара больницы Денис Клосс заявил, что походка, голос президента, а также то, как он выражает мысли, свидетельствуют об отличном состоянии здоровья у главы государства.

29 февраля Путин объявил, что с 2025 года в стране начнут предоставлять налоговые вычеты тем, кто сдаёт нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и проходит диспансеризацию. Он отметил, что в России в несколько раз выросло число тех, кто регулярно занимается спортом, и властям нужно поощрять заботу граждан о здоровье.