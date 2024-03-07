Москва, 7 марта, 2024, 13:23 — ИА Регнум. МИД России 7 марта вызвал американского посла в Москве Линн Трейси. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломата уведомили о признании нежелательными трёх американских некоммерческих организаций, реализующих проекты антироссийской направленности. В ведомстве уточнили, что речь идёт о таких организациях, как «Американские советы по международному образованию» (организация, признанная нежелательной в России), «Культурные перспективы» (организация, признанная нежелательной в России)и «Институт международного образования» (организация, признанная нежелательной в России).

В МИД послу вручили ноту с требование прекратить содействие деятельности этих НКО и удалить с сайта дипмиссии перечень их проектов. В ведомстве подчеркнули, что в случае продолжения работы этих НКО, их деятельность расценят как нарушение российского законодательства.

«Попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, включая подрывные акции и распространение дизинформации в контексте выборов и специальной военной операции, будут жестко и решительно пресекаться вплоть до выдворения в статусе persona non grata причастных к подобным действиям сотрудников посольства США», ― подчеркнули в МИД.

Как сообщал ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 4 марта заявила, что послу США в Москве Линн Трейси стоит прекратить врать и молчать о том, что попытки американской стороны «развивать гуманитарные связи с российским народом» предназначены для подрывной деятельности.

Дипломат напомнила, что ранее Трейси назвала важным развитие гуманитарных связей США с народом России, отметив, что изучение английского языка не окажет никакого влияния на патриотизм.

При этом Захарова подчеркнула, что посол скрыла, как и в каких объёмах США спонсируют так называемые НПО, которые занимаются подрывной деятельностью на территории России. По её словам, американский дипломат также забыла упомянуть, что Вашингтон открыто провозгласил целью «стратегическое поражение» России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 6 марта заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном стали хуже некуда. По его словам, США фактически воюют с Россией, так как по её территории ездят американские танки. При этом представитель Кремля отметил, что приезд в страну американцев на Всемирный фестиваль молодёжи свидетельствует о том, что народы России и США не являются врагами.