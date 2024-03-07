Москва, 7 марта, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сравнил свой рабочий график с водопадом, который «льет бесконечно». Об этом он 7 марта рассказал на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

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«Я иногда сравниваю это с водопадом. Стоишь под водопадом и вжжж… льёт бесконечно», — заявил глава государства.

Президент добавил, что его жизнь насыщена бесконечным потоком событий и дел, и порой он ощущает себя в постоянном потоке событий. Путин поделился, что даже когда остаётся с близкими, старается делать вид, что «всё нормально, мы отдыхаем».

Рассказывая о своём типичном дне российский лидер заявил, что через пять минут ему позвонит один, через десять минут он должен совершить звонок, а через полчаса произойдет такое-то событие, и ему предстоит, если потребуется, на него отреагировать.

Как сообщало ИА Регнум, глава российского государства 7 марта прибыл в Краснодар. Там он посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова.

В декабре 2023 года Путин на заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых» в Пятигорске рассказал о самом тёплом воспоминании из своего детства, связанным с семьей. Президент вспомнил, как однажды его поставили в угол. В январе 2024 года президент также поделился случаем, как у его матери в блокадном Ленинграде украли продуктовые карточки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 декабря заявил, что график Владимира Путина в предвыборную кампанию станет более насыщенным общением с людьми, более «разбросанным» по географии страны.