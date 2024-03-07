Краснодар, 7 марта, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что полёт на Ту-160М, состоявшийся 22 февраля, был незапланированным, его отговаривали, так как самолёт ещё не принят на вооружение. Об этом глава государства рассказал 7 марта на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

Нина Падалко/РИА Новости Ракетоносцы Ту-160М

«Последний полёт не планировался, потому что министр говорит: «Нельзя вам летать, потому что мы ещё не приняли эту машину, промышленность говорит: «А мы ещё не сдали», — рассказал президент.

При этом Путин добавил, что на предприятии командир корабля заявил о готовности самолёта к полёту.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 7 марта прибыл в Краснодар. Там он посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова.

Президент в конце февраля побывал на Казанском авиазаводе, где, осмотрев четыре Ту-160М, посидел за штурвалом одного из них. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин принял решение 22 февраля совершить полёт на ракетоносце.

Путин находился в воздухе 30 минут. Маршрут полёта засекретили. Президент назвал ракетоносец надёжной техникой. Как подчеркнул глава государства, Ту-160М можно принимать в состав ВС России.