Москва, 7 марта, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Американский телеканал CNN выпустил на редкость правдивый репортаж из Часов Яра — города западнее Артёмовска (Бахмута), куда продвигается российская армия, написал в соцсети Х постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский.

МО РФ

Полянский обратил внимание на слова местной жительницы, сообщившей американским журналистам, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прикрываются мирным населением и не реагируют на призывы покинуть город. Также Полянский указал на то, что репортёры из США дали слово ещё одному мирному жителю, который признал, что его многочисленные родственники живут в России: внучка — в Москве, а сестра — в Калининграде.

«Да, честно, пол-России — мои родственники, но я здесь один», — псказал герой репортажа.

Репортёру пришлось признать, что люди, с которыми пообщалась съёмочная группа CNN, «нормально относятся к возможному приходу России в Часов Яр».

«Единственная надежда киевского режима продержаться в Часовом Яре — американские деньги и американское оружие. Местные жители не хотят этого и ждут прихода России», — добавил Полянский.

Часов Яр

Часов Яр находится в ДНР — в 15 километрах к западу от Артёмовска. Статус города получил 1938 году, а первое поселение на его месте возникло ещё в конце XIX века — вблизи глиняных месторождений. Для переработки в 1887–1892 годах было построено три завода, а в начале XX века работало уже более десятка огнеупорных предприятий. Во время Великой Отечественной войны Часов Яр почти два года был оккупирован немцами. При отступлении в 1943 году гитлеровцы разрушили его практически полностью.

Вблизи линии фронта Часов Яр находится с июля 2022 года. Военные отмечают, что это последняя доминирующая возвышенность в контролируемой Украиной части Донбасса. Из города ВСУ регулярно обстреливали жилые кварталы Донецка.

В настоящее время российская армия развивает наступление с двух направлений — со стороны Богдановки и со стороны Красного (Ивановского). В середине февраля 2024 года пленённый там украинский военнослужащий Василий Веремчук призвал соотечественников не брать повестки и избегать контактов с представителями военкоматов, что не идти воевать.

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По его словам, командование бросило своих подчинённых в подвале без запасов продовольствия.

«Мы искали по домам, что можно поесть, чем можно поживиться», — вспоминает пленный.

О росте числа безвозвратных потерь ВСУ у Часова Яра сообщил 7 марта военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале. Он отметил, что российские военные активизировали боевые действия и увеличили применения авиационных бомб ФАБ и КАБ. Украинцы фактически не способны укрываться от них.

Новые «Авдеевки»

В конце февраля 2024 года российские войска полностью взяли под контроль Авдеевку, северный пригород Донецка, ранее превращенный киевским режимом в мощный укрепрайон. Её жители, вынужденные долгое время жить под украинскими обстрелами, тоже отмечали, что очень ждали прихода армии РФ.

Освобождение Авдеевки и переход территории города под контроль Вооружённых сил России стал долгожданным событием для жителей города, ждавших прихода российских войск 10 лет, заявлял 23 февраля американский журналист Патрик Ланкастер в интервью YouTube-каналу Duran.

«Подавляющее большинство беженцев, с которыми я говорил, подчёркивают, что они счастливы, что русские пришли. Многие ждали десять лет прихода России в Авдеевку», — указал журналист.

И судя по репортажу CNN, Часов Яр становится новой «Авдеевкой» для украинского режима. О том, что российские войска продолжат освобождать территории под Донецком, а украинскую армию ждут новые поражения, сравнимые с бегством из Авдеевки, заявлял 28 февраля старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш Newsweek.

Аналитик признал, что бегство и сдача Авдеевки привели к кризису общей стратегии Киева. Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в политической западне, добавил эксперт.

Репортаж CNN. Реакция Киева

После выхода репортажа CNN киевские радикалы в соцсетях призвали украинских военных в следующий раз не предоставлять американским журналистам сопровождение у линии фронта. Ряд украинских комментаторов призвал к варварским методам, включая расправу над съёмочной группой «прямо на линии фронта».