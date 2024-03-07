Москва, 7 марта, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин на Всемирном фестивале молодёжи 6 марта ответил на вопрос одного из зрителей о том, пользовался ли он кода-либо голосовыми помощниками или умной колонкой от «Сбера».

Сергей Фадеичев/ТАСС

Отвечая на вопрос, Путин пошутил, что не нуждается в голосовой колонке, поскольку руководитель «Сбербанка» Герман Греф всегда на связи.

«Зачем мне [колонка] «Сбера», если у нас есть руководитель «Сбера», который всегда на связи? Греф Герман Оскарович, он всегда на связи», — заявил глава государства.

Президент однако добавил, если переводить разговор в серьезное русло, то Россия может гордиться своими достижениями в этой сфере. Путин отметил, что страна добилась гораздо больших успехов, чем многие другие государства мира. Развитие искусственного интеллекта создаёт огромные конкурентные преимущества для любой страны, которая развивает эти технологии, подчеркнул президент.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта Путин посетил Всемирный фестиваль молодёжи, который проходил в центре «Сириус», где пообщался с участниками мероприятия. Глава государства выступил на церемонии закрытия молодёжного фестиваля. Он отметил, что Россия с помощью этого мероприятия стремилась создать для молодых людей условия свободы, творчества и дружбы.

Путин 6 марта в шутку назвал сыном участника ВФМ Деписа Ганприла, приехавшего на мероприятие из Уганды. Представитель африканского государства спросил президента о том, что бы он мог посоветовать странам Африки для лучшего взаимодействия с Россией. Перед тем как завершить вопрос, Ганприл заявил, что хотел бы стать «сыном» Путина из Африки.

Всемирный фестиваль молодёжи стартовал 1 марта, на следующий день Путин в видеообращении обратился к участникам фестиваля. Президент заявил, что рад приветствовать их на мероприятии, объединившем молодёжь из разных стран.

Всемирный фестиваль молодёжи проходит с 1 по 7 марта 2024 года в целях развития международного молодёжного сотрудничества и объединяет 20 тыс. человек из 190 стран мира. Региональную программу проведут с 10 по 17 марта 2024 года, в рамках которой участники посетят 30 городов России. Впервые в мероприятии приняли участие подростки от 14 до 17 лет — по 500 из России и из-за рубежа. ВФМ призван стать площадкой для открытого диалога молодых людей из России и других стран.