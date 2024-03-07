Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 7 марта, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Подавляющее большинство россиян положительно оценили проведение Всемирного фестиваля молодежи. Об этом на пресс-конференции по итогам мероприятия заявил председатель Организационного комитета по подготовке и проведению ВФМ-2024 и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Он уточнил, что среди тех, кто «что-то слышал о фестивале», знает о его проведении, положительную оценку дал 91%.

«От всех опрошенных положительно [относятся к фестивалю] 84%. Скорее отрицательно или точно отрицательно — всего 2%, по одному проценту», — сказал Кириенко.

Как сообщало ИА Регнум, Всемирный фестиваль молодёжи стартовал 1 марта на федеральной территории «Сириус» и объединил молодёжь со всех уголков планеты. Организаторам поступили сотни тысяч заявок на участие в мероприятии из 190 стран мира. В фестивале приняли участие 20 тысяч россиян и иностранных граждан из самых различных сфер.

На следующий день президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам Всемирного фестиваля молодёжи напомнил, что Россия уже трижды проводила такие молодёжные форумы и каждый раз они лишь подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий.

Путин прибыл в центр «Сириус» 6 марта, где обратился к участникам ВФМ и допустил, что Россия продолжит проводить подобные фестивали. Он добавил, что участники фактически создали «город молодёжи мира».

Глава государства также принял в церемонии закрытия фестиваля во дворце спорта «Большой». Российский лидер заверил иностранных участников мероприятия, что страна стала для них другом, и подчеркнул, что двери страны открыты для любых благих начинаний.

Кириенко 7 марта заявил, что Всемирный фестиваль молодёжи посетила значимая делегация с Украины.