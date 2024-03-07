Казань, 7 марта, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в Казанском высшем танковом училище. Кадры инцидента появились в сети 7 марта.

Кадр из видео

На видео из окон на втором этаже здания валят клубы дыма. По словам очевидцев, возгорание изначально произошло на втором этаже. Подробности и причины случившегося неизвестны.

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Казанское высшее танковое командное Краснознамённое, ордена Жукова училище — высшее военное учебное заведение Минобороны России, с 2009 по 2017 годы было филиалом федерального военного образовательного учреждения «Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС России», самостоятельность приобрело в марте 2017 года. Официальной датой образования считается 22 февраля 1919 года, когда появился приказ о создании Первых казанских мусульманских пехотных командных курсов. 22 февраля 2024 года президент России Владимир Путин поздравил училище со 105-летием и отметил, что его выпускники проявляют себя наилучшим образом в ходе специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 марта на ТЭЦ в Шагонаре произошла авария в отсеке топливоподачи: прогремел взрыв и начался пожар. Взрывом разрушило ленту для подачи угля и одну из стен. Полностью потушить пожар удалось во второй половине дня. В результате аварии травмы получили 23 человека, госпитализация потребовалась 15 пострадавшим. В Шагонаре в связи со случившимся отключили центральное отопление и ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации. Позднее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что состояние двоих из 15 госпитализированных врачи оценивали как крайне тяжёлое.