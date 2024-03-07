Москва, 7 марта, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Россия стала страной, в которой у молодёжи есть уникальные возможности для развития, заявила ИА Регнум политолог Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Виктория Карпова. По её словам, это главный вывод, который можно сделать по итогам Всемирного форума молодёжи (ВФМ), к участникам которого обратился 6 марта президент России Владимир Путин.

Равные условия предоставляются и россиянам, и представителям подрастающего поколения из других стран. Прошедший молодёжный форум также заложил основы сотрудничества, на которых будут строиться международные отношения через многие годы.

Очень важно, по её мнению, что президент в ходе своего выступления указал на главную несправедливость современного мира — очень разные изначальные условия для развития. И именно те 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров из почти 190 стран мира, которые приняли участие в ВФМ, будут бороться с этой главной несправедливостью в различных сферах — в бизнесе, в медиа, в культуре. Они будут бороться за будущее.

Причём в России практики создания равных условий развития уже есть, заметила эксперт. Это такие проекты, как «Лидеры России», «Движение первых», «Россия — страна возможностей» и другие.

«У нас есть такой слоган: «Россия — страна возможностей». Я бы добавила: страна возможностей для молодёжи всего мира», — поделилась Карпова.

Президент в ходе своего выступления на ВФМ, в частности сказал, что Россия открыта для начинаний каждого из этих 10 тысяч российских и 10 тысяч иностранных лидеров, чтобы они могли реализовать свой потенциал, ощутить свои мечты, свои созидательные инициативы непосредственно в России.

«И это тоже очень важный момент, — заметила эксперт. — Молодым людям очень импонировало то, о чем президент говорил».

На прошедшем фестивале заложены прочные основы равноправного сотрудничества молодых лидеров на десятилетия вперёд, указала Карпова. Это инструмент формирования конструктивного диалога, обмена опытом для современной молодёжи с точки зрения устремления в будущее.

«Сегодня на смену гегемонии приходит многообразие — культурное, национальное. Происходит переход от однополярного диктата к многополярному миру, когда государства сохраняют свою идентичность, суверенитет», — заметила политолог.

Всемирный молодёжный фестиваль является значимым шагом на этом пути.

«Фестиваль консолидировал молодёжь в поиске тех решений, которые будут нужны новому мироустройству, — указала Карпова. — Мы говорим про создание прочных основ сотрудничества, на которых будут строиться взаимоотношения между странами через десять, пятнадцать, двадцать лет».

То есть Всемирный форум молодёжи — это проект с горизонтом долгосрочного планирования, резюмировала политолог.

Церемония закрытия ВФМ состоялась 6 марта во дворце спорта «Большой» в центре «Сириус». В мероприятии принял участие президент России: он прибыл в центр «Сириус», где обратился к участникам форума.

«Есть что-то, что всех нас объединяет, — отметил глава государства, обращаясь к участникам мероприятия. — Сегодня в России мы называет это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни… Есть нечто такое, что нас всех роднит между собой».

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Путин также отметил, что Россия стала для иностранных гостей и участников форума другом и двери страны открыты для любых благих начинаний.

На участие в фестивале были поданы сотни тысяч заявок из 188 стран мира. Президент в ходе видеообращения к участникам ВФМ напомнил, что Россия уже трижды проводила такие мероприятия, и каждый раз они лишь подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий.