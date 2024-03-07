Остин, США, 7 марта, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Компания Teslа в ходе торгов 6 марта уступила Visa место в десятке самых дорогих компаний на биржах США. Это следует из данных платформы TradingView.

Yasunari Goto

В ходе торгов акции Tesla подешевели на 2,32%. Их цена составила $176,54. В свою очередь, бумаги платёжной системы Visa подорожали на 0,38%. Их стоимость повысилась до $280,43.

Капитализация производителя электромобилей составила $562,24 млрд, а рыночная стоимость Visa — чуть менее $563,38 млрд. При этом Tesla находилась в топ-10 самых дорогих компаний США с 20 января 2023 года, отметили в материале финансового портала MarketWatch.

По капитализации Tesla сейчас оказалась на 11-м месте в США.

Котировки Tesla три дня подряд показывали негативную динамику. За это время они подешевели примерно на 12,9%. С начала года падение достигло уже почти 29%. Таким образом, компания Илона Маска потеряла $228 млрд рыночной стоимости.

Акции Visa, напротив, пошли вверх. С начала года их стоимость выросла на 7,7%. Сейчас бумаги находятся на 2% ниже своего исторического максимума в $286,13, достигнутого на торгах 28 февраля 2024 года. Росту акций поспособствовала устойчивость бизнеса Visa, подчеркнули в MarketWatch.

Лидерами в списке дорогих компаний стали Microsoft, Apple и NVIDIA. Их капитализацию оценили в $2,99 триллиона, $2,61 триллиона и $2,22 триллиона соответственно.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля международное аналитическое агентство Brand Finance сообщило, что компания Tesla уступила статус самого дорогого бренда авто в мире. Концерн американского бизнесмена Илона Маска уступил первое место Mercedes-Benz.

В своём докладе агентство указало, что падение стоимости Tesla произошло на фоне скандалов вокруг владельца. Они повлияли на репутацию производителя, из-за чего цена компании снизилась на 12%. Теперь она составила $58,3 млрд.

У немецкого автопроизводителя показатели, наоборот, выросли. Стоимость Mercedes-Benz выросла на 1% и составила $59,4 млрд.

Директор Brand Finance в Азиатско-Тихоокеанском регионе Алекс Хейг выразил мнение, что, несмотря на падение в рейтинге, Tesla останется показательным примером для роста других автопроизводителей.